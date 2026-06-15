«Чай вместо перекура, сельдерей вместо сигареты». Врач рассказала, как бросить курить навсегда

Даже заядлые курильщики могут легко расстаться с вредной привычкой, если воспользоваться «правилом трех "П"». Об этом РИА Новости рассказала руководитель регионального центра компетенций Мурманской области, врач Юлия Смирнова.

Большинство любителей сигарет пытались завязать 3–5 раз, но делали это неправильно: «на силе воли», резко и с ощущением потери. По словам эксперта, главная проблема — не физическая ломка, а психологическая зависимость и ритуалы. Вот рабочий метод.

«"Правило трех "П" работает в два раза лучше резкого отказа. Во-первых, постройте план — выберите дату через 1–2 недели. Заведите дневник: когда и почему закурили (от скуки, из-за стресса, с кофе). Понять свои триггеры — это 50% успеха"», — советует врач.

Во-вторых, ритуалы надо заменять: вместо кофе — стакан воды, вместо перекура — ароматный чай, а руки и рот занять морковными палочками или яблоком. В-третьих, нужна поддержка. Никотиновые пластыри и жвачки просто меняют источник зависимости, поэтому врачи все чаще рекомендуют безникотиновые препараты. Они воздействуют на причину в мозге, хотя и отпускаются по рецепту.

«Главное: срыв — не провал. Если закурили на третий день — не корите себя. Продолжайте. В среднем нужно 6–8 попыток, чтобы бросить навсегда. Вывод: бросить можно легко, если не терпеть, а заменить. Чай вместо перекура, сельдерей вместо сигареты, безникотиновые таблетки вместо мучений. И свобода», — резюмировала Смирнова.

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