«Тишина обманывает». Постоянный звон в ушах — первый сигнал глухоты

Сотрудники Пенсильванского государственного университета (США) выяснили, почему навязчивый звон, гул или шипение в ушах (так называемый тиннитус) зачастую проявляется как один из ранних признаков начинающейся тугоухости. Пренебрежение этим симптомом способно привести к резкому падению качества жизни. Об этом сообщает портал Penn State Health.

Согласно статистике американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 13% взрослого населения сталкиваются с нарушениями слуха. После достижения 65 лет эта цифра возрастает до 27%. При этом тиннитус беспокоит примерно 10% взрослых людей.

Почему возникает этот феномен? Причина кроется в повреждении волосковых клеток улитки — структуры внутреннего уха. В норме эти клетки трансформируют звуковые волны в нервные импульсы. Когда же они выходят из строя, головной мозг начинает «дорисовывать» тишину, порождая фантомные акустические образы.

Специалист по слуху Джеки Прайс предупреждает: рубеж, после которого повышается риск травмирования слухового аппарата, начинается с уровня громкости в 85 децибел. Такой шум типичен для рок-концертов, строительных площадок или работы с садовой газонокосилкой. Особенно опасным аудиолог называет сочетание фонового шума от техники и громкой музыки, льющейся прямо в наушники.

Полностью излечить тиннитус современная медицина пока не в силах. Однако метод, известный как тиннитус-ретренинг-терапия (комплекс консультирования и звукового воздействия), позволяет заметно ослабить его влияние на повседневную жизнь. Даже если пациент не предъявляет явных жалоб на уши, медики советуют пройти диагностику: своевременная проверка способна зафиксировать начальные отклонения и помочь сберечь остроту слуха на долгие годы.

Ранее сообщалось о том, что россияне жалуются на потерю слуха после перенесенного гонконгского гриппа.