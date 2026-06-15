«Ночной ад в Центральной России». Беспилотники ударили по жилому сектору в Тульской области

В ночь на 15 июня украинские беспилотные летательные аппараты атаковали территорию Тульского городского округа. Есть жертвы. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Под удар попал жилой сектор.

«В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения», – сообщил глава региона.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На месте работают экстренные службы, а также сотрудники областного правительства и городской администрации. Развернут оперативный штаб, добавил Миляев.

Губернатор предупредил жителей о том, что угроза атак БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 15 июня беспилотники атаковали Ярославскую область.