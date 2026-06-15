«24 квартиры сгорели за один вечер». Раскрыты детали пожара в многоэтажке Самары

В Самаре из-за хлопка газа и последующего пожара в многоэтажном доме повреждены 24 квартиры. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава города Иван Носков.

Мэр уточнил, что огонь охватил второй подъезд здания, расположенного на улице 22 Партсъезда, дом 20.

«Дом оперативно был отключен от газа, работа пожарных осложнялась жаркой погодой», — подчеркнул глава города.

По словам Носкова, специалистам предстоит установить точные причины инцидента. Возгорание, полыхавшее сегодня во втором подъезде, удалось локализовать. Предварительные данные не сообщают о жертвах: погибших нет. Спасатели вывели из опасной зоны 7 человек. В числе пострадавших, направленных на медицинское обследование, — трое взрослых и двое детей. Ущерб нанесен 24 квартирам. Причины выясняются.

Ликвидацией последствий занимались 111 сотрудников МЧС, было задействовано 32 единицы спецтехники. На месте дежурили три бригады неотложной помощи. Газ в строение перекрыли незамедлительно. Аномально высокая температура воздуха серьезно затрудняла тушение. Глава Советского района Вадим Бородин, руководитель Управления гражданской защиты Евгений Вдовин и начальник самарского Управления МВД Дмитрий Урюпин в кратчайшие сроки организовали эвакуацию жильцов и развернули временный пункт размещения в ближайшей школе.

Ранее сообщалось о том, что 10 июня из-за атаки БПЛА в Самаре экстренно остановили весь наземный транспорт.