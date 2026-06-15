«Бомба в голове». Черепно-мозговые травмы увеличивают риск смерти от рака мозга в 1,75 раза

Серьезные травмы головы могут увеличивать вероятность летального исхода от злокачественных опухолей мозга. Эта связь выявлена специалистами, которые изучили медицинские данные более 20 тысяч пациентов. Итоги исследования представлены в издании Neuroepidemiology.

В центре внимания ученых оказались люди, получившие черепно-мозговые травмы и проходившие восстановительное лечение в американских клиниках с 1987 по 2024 год. Эксперты сопоставили количество смертей от рака мозга внутри этой группы со среднестатистическими показателями по популяции — с поправкой на возрастные, половые, расовые особенности и длительность наблюдения.

Оказалось, что пациенты с травмами черепа и мозга умирали от онкологии данного типа в среднем в 1,75 раза чаще прогнозируемых значений. Максимальные риски зафиксированы у жертв огнестрельных ранений головы: здесь вероятность летального исхода от опухолей мозга оказалась выше более чем в 14 раз. Помимо этого, повышенные показатели обнаружены у людей с отдельными формами осложненных нетяжелых повреждений мозга.

Как предполагают авторы работы, ключевую роль здесь может играть затяжной воспалительный процесс, возникающий после повреждения нервной ткани и способный сохраняться долгие годы.

«Черепно-мозговую травму следует рассматривать не только как острую проблему, но и как фактор, который может влиять на здоровье в долгосрочной перспективе», — подчеркивают исследователи.

Ранее сообщалось о том, что ученые создали первую подробную карту нейронных связей мозга.