Назван регион с самым высоким уровнем ВИЧ-инфицированности

В России определили субъекты с наибольшей концентрацией ВИЧ-инфицированных граждан. По данным Роспотребнадзора, которые цитирует ТАСС , антилидерами по этому показателю стали Чукотка, Иркутская область и Алтайский край.

В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологические показатели превысили среднероссийские значения в 34 регионах. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Сибири, Уральском и Приволжском федеральных округах. Кроме того, в некоторых субъектах Федерации фиксируется высокий уровень заболеваемости среди жителей сел.

По итогам 2025 года на Чукотке зарегистрировано 114,81 случая инфицирования на 100 тысяч человек — это превышает среднемноголетний уровень в 54 раза. В Иркутской области данный показатель составил 67,01 случая (выше нормы почти в 120 раз). В Алтайском крае число заболевших достигло 63,73 на 100 тысяч населения, что превышает фоновые значения в 81,6 раза.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в прошлом году среди тех, у кого вирус был выявлен впервые, большинство (34,8%) составили россияне в возрасте 40–49 лет. Среди впервые зарегистрированных больных 60,3% составили мужчины, добавили в службе.

Ранее сообщалось о том, что структура закупок лекарств от ВИЧ изменилась в пользу дорогих схем.