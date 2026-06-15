«Ипотечный лифт для многодетных». С 1 июля в России введут дифференцированную семейную ипотеку
Депутат Аксаков: дифференцированная семейная ипотека заработает с 1 июля
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
С 1 июля 2026 года в России может начать действовать дифференцированная ставка по семейной ипотеке. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Правительство РФ поручило Минфину и Минстрою до 1 июля подготовить предложения по изменению условий программы: ставка должна зависеть от количества детей в семье. Соответствующее распоряжение было дано в конце марта.
«Я рассчитываю, что с 1 июля такая дифференциация будет введена. По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают», — заявил Аксаков.
Парламентарий отметил, что окончательные параметры льготной ипотеки определяет кабмин.
«Оно определяет правила. Я участвовал в дискуссиях по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке… Но дискуссии продолжаются, они даже немного затянулись с моей точки зрения», — добавил депутат.
Ранее депутат Рыбальченко заявил, что адаптивная система ипотеки поможет семьям с детьми.