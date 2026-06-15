«Внимание на дорогу — или штраф». За российскими водителями будет следить ИИ

С 15 июня 2026 года в России начнет действовать предварительный национальный стандарт. Документ регламентирует работу систем на базе искусственного интеллекта, которые следят за функциональным состоянием водителей.

Нормы распространяются на транспортные средства и задают принципы построения, эксплуатации и проверки качества таких решений. Как пояснили ТАСС в Росстандарте, стандарт является временным. Он нужен для отработки требований и сбора данных о применении ИИ на транспорте перед созданием полноценного ГОСТа.

В документе прописаны правила обучения нейросетей (включая формирование и защиту датасетов), а также настройка оборудования для сбора видео- и биометрических сигналов. Вводятся критерии точности алгоритмов при оценке состояния человека за рулем (детекция, классификация, прогнозирование). Отдельно оговариваются методы испытаний, меры кибербезопасности и защиты персональных данных.

«Применение стандарта будет способствовать снижению аварийности за счет своевременного выявления опасных состояний водителя и повышению уровня защищенности участников дорожного движения», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что с 1 марта 2027 года ГАИ получит доступ к данным о болезнях водителей.