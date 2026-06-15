«Холодный душ для сладкоежек»: выпуск мороженого в РФ упал до 517 тысяч тонн

Российские производители мороженого переживают не лучшие времена. Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года выпуск этого лакомства сократился на 7,5% в сравнении с рекордными показателями 2024-го, остановившись на отметке в 517 тыс. тонн. В первом квартале 2026-го спад ускорился до 12–15% относительно аналогичного периода прошлого года. Такую статистику приводит отраслевой Союз мороженщиков.

Среди ключевых факторов кризиса эксперты называют ослабление покупательского спроса и удорожание банковских кредитов на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. Это лишает предприятия доступных заемных средств, необходимых для расширения мощностей и закупки сырья.

Участники рынка добавляют: потребители все чаще экономят, исключая мороженое из повседневной корзины. Одновременно растут расходы на ингредиенты и транспорт, что сжимает рентабельность бизнеса.

В Союзе мороженщиков констатируют ухудшение ситуации. При этом отрасль возлагает надежды на аномально жаркое лето, которое, по прогнозам синоптиков, ожидается в ряде регионов России. Временный всплеск спроса может поддержать производителей.

Аналитики, однако, настроены сдержанно: даже погодный фактор не вернет отрасль на уровень 2024 года без смягчения кредитных условий и оживления платежеспособного спроса населения.

Ранее сообщалось о том, что эксперты придумали «национальные» вкусы мороженого.