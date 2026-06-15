Эксперт рассказала, как защитить детей от фейков

Родителям необходимо проявлять живой интерес к тому, чем их ребенок занимался в интернете в течение дня. Такой подход поможет оградить несовершеннолетних от недостоверной информации и обмана в сети. Об этом в беседе с корреспондентами РИА Новости заявила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» и основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Эксперт отметила, что многие мамы и папы традиционно расспрашивают детей об успеваемости в школе, событиях на уроках и отношениях с приятелями. Однако далеко не все уделяют внимание виртуальному пространству, в котором ребенок проводит значительную часть времени.

«Есть, конечно, технологические советы, как обезопасить детей от фейков в сети, но я бы на другое внимание обратила. Когда дети приходят вечером домой, у них спрашивают: как дела в школе, что сегодня было, как дела с друзьями? Многие так делают, но не задают вопрос про цифровой мир, в котором был ребенок: а что ты сегодня читал в соцсетях, в какую игру играл», — пояснила Аблец.

По словам специалиста, крайне важно совместно «рефлексировать» тот отрезок жизни ребенка, который прошел в цифровой среде. Такой диалог, как подчеркнула Юлия Аблец, позволяет лучше понять собственного сына или дочь, узнать их отношение к происходящему в онлайне и вовремя скорректировать поведение.

«Вы тогда больше о своем ребенке узнаете, узнаете его отношение к этому, сможете его вовремя направить. Это лучший способ воспитать в ребенке умение жить в цифровом мире», — резюмировала представитель АНО «Диалог Регионы».

Ранее сообщалось о том, что интернет и соцсети повысили спрос на частные детсады.