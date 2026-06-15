«Ванная комната — худшее место для лекарств». Как правильно хранить препараты?

Правильное хранение лекарств критически влияет на их безопасность и эффективность. При нарушении условий меняется химический состав компонентов, снижается терапевтический эффект и могут образоваться вредные продукты распада, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук Алексей Панов.

Большинству препаратов нужно сухое, прохладное и темное место. Жара, влажность и свет ускоряют химические реакции и разрушают активные вещества.

«Например, некоторые витамины и антибактериальные препараты чувствительны к ультрафиолетовому излучению и теряют свои терапевтические свойства при его воздействии», — подчеркнул химик.

Отдельные средства требуют хранения в холодильнике (из-за белков в составе), но замораживание тоже недопустимо — оно меняет структуру молекул и снижает результат лечения.

Эксперт категорически не рекомендует держать аптечку в ванной из-за влажности.

«Твердые лекарственные формы могут деформироваться… оболочка таблеток разрушается, они набухают», — предупредил он.

Не подходит и кухня, так как постоянный нагрев от плиты и духовки, а также пар и испарения при готовке приводят к температурным колебаниям, которые изменяют свойства компонентов и ослабляют лечебный эффект.

Ранее стоматолог Лабухин сообщил, что аспирин, магний и другие лекарства постепенно разрушают зубы.