Депутат Султанов требует проверки заданий ЕГЭ из-за текста уехавшего в Израиль Иличевского

Член экспертного совета по образованию и молодежной политике Госдумы, заместитель председателя Ассоциации негосударственного образования, депутат Роман Султанов в разговоре с корреспондентами РИА Новости предложил инициировать проверку того, как именно составляются задания для Единого государственного экзамена.

Парламентарий обратил внимание на то, что в один из экзаменационных билетов попал отрывок произведения писателя Александра Иличевского. Этот автор давно переехал на постоянное место жительства в Израиль, выступает с критикой в адрес России, а в самом предложенном школьникам тексте содержатся отрицательные характеристики Москвы.

В связи с этим он требует проверить порядок составления заданий для ЕГЭ, дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые допустили включение в задания экзамена текста Иличевского, и предложить конкретные изменения в правила подготовки и проведения экзамена для соблюдения прав школьников.

Соответствующее обращение будет направлено на рассмотрение в Рособрнадзор.

Ранее сообщалось о том, что в Подольске 1098 выпускников сдали ЕГЭ по физике и обществознанию.