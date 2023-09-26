Европе напомнили о сильной зависимости от российского сырья

Эта зависимость настолько велика, что европейская промышленность до сих пор использует товары из РФ, несмотря на все санкции. Оно поставляется в ЕС через третьи страны.

Газета Financial Times сообщила, что всего 2 месяца назад, в июле этого года в Италию пришла очень крупная партия меди, выпущенной Уральским горно-металлургическим комбинатом. Металл пришлось ввозить через Турцию.

«Гигант торговли сырьевыми товарами Glencore доставил тысячи тонн меди, подчеркнув, как поставки скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья», - указали журналисты.

Примерно такие же сделки заключаются и проводятся с использованием не только Турции, но и Китая, и даже Арабских Эмиратов. Все это сильно снижает эффективность западных санкций, и это известно европейским чиновникам.