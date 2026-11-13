Пятница 13‑е как день предложения и свадьбы: реальные истории женщин, которые не верят в приметы

Для многих пятница 13-го — повод для тревоги, но есть и те, кто ждет эту дату с удовольствием, сообщил atas.info. Две жительницы Новосибирска поделились с редакцией издания историями о том, почему число 13 приносит им удачу.

По словам Анны Чалдиной из Новосибирска, число 13 она считает счастливым еще со школьных лет — и эта вера не раз находила подтверждение. Однажды ей предстоял непростой экзамен, который выпал как раз на 13-е число, да еще и на пятницу. Дорога в тот день тоже не предвещала ничего хорошего: путь ей перебежала черная кошка, которую многие сочли бы дурным знаком. Однако все тревоги оказались напрасными — экзамен она сдала на отличную оценку, и с тех пор относится к этой дате с симпатией.

«Замуж я выходила в пятницу 13-го, да еще и в мае. Когда мы с будущим мужем пришли подавать заявление, сотрудница ЗАГСа была шокирована, и даже заставила нас написать объяснение, по какой причине наш выбор пал именно этот день. Зато время для регистрации можно было выбирать любое, ни одной другой регистрации в эту пятницу запланировано не было. Недавно вот счастливо хрустальную свадьбу отметили», — говорит Анна.

По словам Елены Антиповой, с детства число 13 ассоциируется у нее с удачей. В такие дни ей доводилось находить в кармане забытые деньги или получать в школе отличную оценку, хотя готовилась она куда скромнее. Став взрослой, Елена обратила внимание, что именно в пятницу 13-го работа идет легче и случается что-то интересное. Более того, в этот день ее муж сделал ей предложение.

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