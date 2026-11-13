В Королеве на 75% завершили капремонт дошкольного отделения гимназии № 17

В Королеве на проспекте Королева завершается капитальный ремонт дошкольного отделения Гимназии № 17, строительная готовность составляет более 75% - завершить работы планируется в начале 2027 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Капитальный ремонт позволяет не просто обновить здание, а создать принципиально новую образовательную среду, где каждый элемент работает на комфорт и безопасность детей. Особое внимание уделяется качеству материалов и соблюдению всех нормативов», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проводят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Специалисты обновляют фасад, ведут отделку и монтаж инженерных систем, благоустройство. На площадке задействованы 33 рабочих и три единицы техники.

В здании проведут полную замену и модернизацию кровли и фасада, ремонт и отделку внутренних помещений, обновление инженерных сетей, модернизацию пищеблока с учетом современных санитарных и технологических требований, установку современных систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. В дошкольном отделении будет закуплена эргономичная и безопасная мебель, а также современное оборудование.

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