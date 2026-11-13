Огромный полупрозрачный НЛО завис у окна дома: что увидела американская семья

Daily Mail: семья из штата Орегон сообщила о загадочном НЛО возле дома

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Семья из американского штата Орегон сообщила о крупном загадочном объекте, который якобы завис возле окна их дома и направил внутрь яркий свет, пишет Daily Mail. Случай произошел 25 августа в городе Уилсонвилл и был передан Национальному центру сообщений об НЛО (NUFORC).

По словам женщины, сначала она заметила в небе объект, который быстро снижался и несколько раз менял форму. Позже ее 12-летняя дочь увидела яркий свет в спальне и позвала родителей.

Семья утверждает, что за окном находился серебристый полупрозрачный объект с двумя крупными источниками света. По оценке девочки, он мог быть шириной примерно с три самолета и оставался на месте около минуты, после чего исчез.

После случившегося женщина сообщила о тошноте и проблемах с равновесием, а ее дочь — о головной боли. На следующий день обе почувствовали себя лучше. Однако доказательств связи этих симптомов с наблюдавшимся объектом нет.

Следователь NUFORC проверил возможные дроны, сообщения полиции и данные сервиса отслеживания самолетов, но подходящего объяснения не нашел.

При этом фотографии и свидетельства очевидцев сами по себе не позволяют установить природу объекта. Подтверждений его внеземного происхождения также нет.

иностранная пресса

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