Евросоюз хочет занять 20 миллиардов евро для Украины

На случай, если Венгрия продолжит упорствовать и заблокирует в феврале пакет четырехлетней помощи на 50 млрд евро, планируется занять на рынках капитала 20 млрд евро под гарантии крупнейших стран ЕС.

Такой вариант поддержки Украины не требует согласия всех 27 стран ЕС, поскольку его участниками будут только страны с самыми высокими кредитными рейтингами. В этом случае будет необходимо одобрение заема в национальных парламентах ряда стран, в частности, Германии и Нидерландов.

Еще одной альтернативной в ЕС видят план выделения Украине дешевых кредитов на 18 млрд евро, но в этом случае потребуется согласие большинства стран союза.