ФАС признала Сбербанк нарушителем закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к выводу, что Сбербанк нарушил закон о рекламе, заявляя о своей кредитной карте как о «лучшей в стране». Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте.

Согласно закону, при использовании таких сравнений компания обязана указывать объективные критерии, на основе которых проводится оценка. В противном случае подобные утверждения могут дать возможность одному из игроков рынка получать необоснованные преимущества перед конкурентами.

ФАС уже выдала Сбербанку предписание о прекращении этих нарушений. В случае неисполнения предписания банк может столкнуться с финансовыми санкциями.

В середине сентября ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за аналогичных нарушений в рекламе. Пресс-служба банка пояснила, что их рекламное сообщение было связано с наградой, полученной кредитной картой в июне 2024 года.

Исследование провела компания Frank RG, которая предоставила банку право использовать эту информацию до июня 2025 года. Сбербанк утверждает, что опирался на официальные данные, однако ФАС считает, что реклама все равно не соответствует установленным нормативам.

Ранее ФАС России назвала наценку торговых сетей на хлеб аномально высокой.