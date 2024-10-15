ФАС России назвала наценку торговых сетей на хлеб аномально высокой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) забила тревогу из-за аномально высоких цен на хлеб. Руководитель ведомства Максим Шаскольский отметил, что наценки в торговых сетях страны высокие: они достигают 60%. Об этом пишет ТАСС.

Максим Шаскольский на полях Всероссийской тарифной конференции прокомментировал цены на хлеб в России. По его словам, наценки на социально значимый продукт остаются высокими. Выяснили, что средняя наценка на исследуемые позиции достигает 60%. Это тревожные показатели.

«По нашему мнению, в торговых сетях наценка аномально высокая на такой социально значимый продукт. Она может быть высокой на другие не социально значимые товары, но на хлеб — это избыточно, на наш взгляд», — сказал Шаскольский.

Отметим, что в ходе проверки крупнейших торговых сетей обнаружили и наценку в 100%.

Напомним, в середине сентября ФАС обратилась к производителям хлеба, муки и сливочного масла. Служба намерена проводить анализ ценообразования. Вопросы по ценообразованию будут обсуждать с рядом российских министерств.

Ранее сообщалось, что Российский союз пекарей прокомментировал высокие цены на хлеб.