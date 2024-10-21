ФАС возбудила дело из-за рекламы вклада ВТБ под 20%

Отмечается, что дело касается рекламы вклада ВТБ с процентной ставкой 20%. В ведомстве подчеркнули, что информация об условиях вклада, влияющих на размер дохода, была представлена в виде ролика, где важные данные были показаны на короткое время и трудным для понимания образом.

Также в ФАС добавили, что если вина банка будет доказана, то ВТБ может грозить штраф. В каком размере, не уточняется.

ФАС представляет собой государственный орган в РФ, отвечающий за соблюдение антимонопольного законодательства и защиту конкуренции на рынке. Основные функции ФАС включают контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, регулирование и лицензирование организаций, защиту прав потребителей, а также расследование антимонопольных дел.

Ранее сообщалось, что ФАС признала Сбербанк нарушителем закона о рекламе.