Федеральные гиганты захватывают Петербург: как продуктовый ретейл перекроил карту города за шесть лет

Консолидация рынка продуктовой розницы в Северной столице вышла на новый виток. Исследование консалтинговой компании NF GROUP показало, что за последние шесть лет российские федеральные сети увеличили совокупную площадь в торговых центрах города на 35%. Местные и иностранные игроки при этом стремительно теряют позиции, передает « Фонтанка ».

По подсчетам аналитиков, с 2020 года пул ключевых арендаторов сузился с десяти до восьми брендов. Рынок покинули финская Prisma, «Стокманн», «Карусель» и локальный оператор «Лэнд». Сменил формат и SPAR: прежний региональный партнер ушел, уступив место федеральному Eurospar. Освободившиеся метры активно занимают отечественные тяжеловесы.

Лидером экспансии стал «Перекресток», удвоивший присутствие в исследуемых объектах. Заметно прибавили «О’Кей» и «Азбука Вкуса». Кроме того, на рынок зашли новые операторы — «Маяк» и «Чеснок», суммарно занявшие более 10 тыс. кв. м. Несмотря на это, крупнейшим объектом по-прежнему остается «Ашан» с почти 90 тыс. кв. м торговых площадей.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге Евгения Хакбердиева обратила внимание на сжатие формата больших магазинов. По ее словам, особенно показателен уход сети «Карусель», которая ранее арендовала свыше 30 тыс. кв. м.

Глава ГК INFOLine Иван Федяков оценил долю федеральных сетей в арендуемых площадях минимум в 70%. При этом он уточнил, что такие гиганты, как «Лента», «Пятерочка» и «О’Кей», хоть и являются федеральными, воспринимают петербургский рынок как домашний.

Руководитель агентства недвижимости Lapina Екатерина Лапина назвала происходящее логичным, но тревожным для малого бизнеса. Она констатировала, что средние и небольшие предприниматели практически вытеснены, а рост федерального ретейла во многом обеспечен кредитным плечом под экспансию. По мнению Лапиной, местные операторы, за исключением единичных сетей вроде «Семишагофф», по сути, уничтожены.

Что касается перспектив, эксперты скептически оценивают дальнейшее развитие супермаркетов внутри торговых центров. Иван Федяков уверен, что будущее за доставкой и форматом «магазин у дома». Современный потребитель, по его словам, не желает нести тяжелые сумки издалека и все чаще выбирает онлайн-заказ. Таким образом, фокус развития продовольственной розницы, скорее всего, окончательно сместится за пределы классических ТЦ.