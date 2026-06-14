Йеменский Человек-паук погиб в кратере вулкана на глазах у поклонников

В южной провинции Йемена Эд-Дали произошла трагедия с участием известного скалолаза-экстремала. Антар аль-Абси, которого поклонники прозвали «Человеком-пауком», сорвался в кратер вулкана Дамт. Внутри него находились кипящие источники с высоким содержанием серы, сообщает портал Yemen Online.

За падением спортсмена наблюдали его поклонники, собравшиеся у подножия.

Спустя несколько часов после инцидента поисково-спасательная группа обнаружила тело альпиниста. Работы начались в момент срыва аль-Абси. Используя специальную люльку и альпинистское снаряжение, специалисты извлекли погибшего из раскаленной воды, заполняющей жерло спящего вулкана.

Ранее сообщалось о том, что три города в штате Вашингтон может уничтожить вулкан Рейнир.