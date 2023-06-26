Financial Times: Германия выступила против изъятия российских замороженных активов в пользу Украины

Министр юстиции Марко Бушман назвал предложение «не рабочим с юридической точки зрения».

Другой высокопоставленный чиновник назвал план ЕК «открыванием банки с червями». По его мнению, такой шаг создал бы опасный прецедент с непредсказуемыми финансовыми и юридическими последствиями. В частности, он упомянул о требованиях Польши репараций с Германии за Вторую мировую войну.

Ранее издание Bloomberg писало, что в Брюсселе пока не нашли надежного юридического механизма для передачи замороженных российских средств Украине, но рассматривают возможность использования доходов с этих средств. В России такие идеи называют банальным воровством.