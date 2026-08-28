Прокуратура Кузбасса подвела промежуточные итоги контроля за исполнением национальных проектов в 2026 году. Цифры оказались тревожными: за восемь месяцев выявлено более 300 нарушений закона, к ответственности привлекли 49 человек, а семь случаев переросли в уголовные дела. Среди главных претензий — срыв сроков, нехватка оборудования в медучреждениях и прямые хищения бюджетных средств. Глава надзорного ведомства Александр Блошкин предупредил: затягивание сроков больше не пройдет под видом «сложной долгосрочной программы». Подробности передает VSE42.RU .

Цифры проверки: от протоколов до тюрьмы

На заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре Кемеровской области озвучены результаты мониторинга за январь — август 2026 года. Общий массив нарушений при реализации нацпроектов превысил три сотни. Большая часть — недочеты административного характера, которые надзорное ведомство обязало исправить в досудебном порядке. Для этого выпущено около 180 актов прокурорского реагирования.

Однако далеко не все инциденты удалось урегулировать мирно. Дисциплинарные взыскания и административные штрафы получили 49 должностных лиц. А семь эпизодов оказались настолько серьезными, что следственные органы возбудили уголовные дела. В прокуратуре не уточнили, по каким именно статьям квалифицированы преступления, но отметили системный характер злоупотреблений.

Самые частые схемы нарушений

Прокуроры выделили пять типичных болевых точек, где чиновники и подрядчики чаще всего нарушали закон:

Просрочка исполнения контрактов — обязательства по договорам не выполнялись в оговоренные сроки.

Заключение фиктивных соглашений о продлении сроков работ без объективных причин.

Недоукомплектованность больниц и поликлиник как медицинским оборудованием, так и врачебными кадрами.

Ненадлежащее обеспечение контрактов и нецелевое использование зарезервированных средств.

Прямые хищения бюджетных денег, замаскированные под сметы и накладные расходы.

Позиция прокурора: сроки под защитой закона

Александр Блошкин, председательствовавший на совещании, обратил внимание присутствующих на опасную тенденцию. Участники нацпроектов нередко прикрываются долгосрочным характером государственных программ, оправдывая задержки бюрократическими сложностями. Прокурор области дал четкий сигнал: фактор времени не должен становиться индульгенцией. Каждый сорванный этап будет проверяться на предмет умышленных нарушений, и если затягивание связано с корыстными интересами, наказание последует незамедлительно.

Реакция и дальнейшие шаги

По итогам заседания межведомственная группа поручила профильным министерствам и муниципальным администрациям усилить внутренний финансовый контроль. Прокуратура намерена продолжить системные проверки до конца года, особенно в сферах здравоохранения, строительства и образования, куда направляются крупнейшие транши из федерального бюджета.

Пока надзорное ведомство готовит новые иски в суд и передает материалы для дополнительной следственной проверки по выявленным фактам хищений. Суммы ущерба в официальном сообщении не называются, но, по данным источников, близких к расследованию, речь идет о десятках миллионов рублей, распределенных по десяткам контрактов.