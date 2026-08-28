Ремонт ограждений провели на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья
В Подмосковье за неделю отремонтировали ограждения на 13 дорожных участках
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Ремонт ограждений провели на 13 участках региональных дорог в 10 округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, были отремонтированы дорожные ограждения в Балашихе, Можайске, Подольске, Долгопрудном, Луховицах, Пушкино, Одинцово, Чехове, Домодедово и Ленинском округе.
К примеру, в Балашихе работы провели на улице Крылова в микрорайоне Купавна, в Можайске — на Бородинской улице, в Пушкино — в Студенческом проезде Ивантеевки, в Одинцово — на улице Трехгорка одноименного поселка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Рогачевского моста в Дмитрове.