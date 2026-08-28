Общеобластное мероприятие «Парк знаний» пройдет в Подмосковье 1 сентября. В нем примут участие более 80 парков региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В программе — парады первоклассников, презентации учреждений дополнительного образования, научные мастер-классы, интеллектуальные игры, театрализованные представления и концерты.

К примеру, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проведут школьный семейный квест-забег. В Городском парке Каширы состоится квест по правилам дорожного движения. В Свердловском парке Лосино-Петровского пройдет «Школьный карнавал». В Жуковском парке культуры и отдыха будет работать профориентационная зона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье к новому учебному году капитально отремонтировали 58 школ и построили 14 новых.