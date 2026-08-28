Украинцы помогают России искать пленных из Курской области

Местные жители Сумской и Харьковской областей в июле и августе 2026 года помогли российским военным установить местонахождение как минимум десяти граждан России из Курской области, которые оказались в плену, — украинцы сами выходят на связь с властями и военными, а сейчас идет согласование их освобождения. Об этом сообщает Lenta.ru.

На территориях, подконтрольных Украине, все еще находятся жители Суджанского района. Им помогают украинцы, у которых есть друзья или родственники в России. Они сами предлагают помощь, связываются с российскими военными и властями, а также обращаются в госорганы. Полученную информацию обрабатывает специальная рабочая группа в Курской области, затем данные передают в аппарат омбудсмена. Сейчас согласовывается вызволение десяти человек, которых уже удалось идентифицировать благодаря содействию граждан Украины.



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