Украинцы помогают России искать пленных из Курской области
Местные жители Украины помогли найти минимум 10 пленных из Курской области
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Местные жители Сумской и Харьковской областей в июле и августе 2026 года помогли российским военным установить местонахождение как минимум десяти граждан России из Курской области, которые оказались в плену, — украинцы сами выходят на связь с властями и военными, а сейчас идет согласование их освобождения. Об этом сообщает Lenta.ru.
На территориях, подконтрольных Украине, все еще находятся жители Суджанского района. Им помогают украинцы, у которых есть друзья или родственники в России. Они сами предлагают помощь, связываются с российскими военными и властями, а также обращаются в госорганы. Полученную информацию обрабатывает специальная рабочая группа в Курской области, затем данные передают в аппарат омбудсмена. Сейчас согласовывается вызволение десяти человек, которых уже удалось идентифицировать благодаря содействию граждан Украины.
Ранее пленный солдат ВСУ выдал позиции «Бабы-Яги» и остановил атаки дронов на добропольском направлении.