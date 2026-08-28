Женщина 15 дней пила только воду и едва не погибла: у нее отказал мозг

31-летняя жительница Китая после 15-дневного голодания на одной воде попала в больницу с энцефалопатией Вернике — опасным поражением мозга, вызванным острым дефицитом витамина B1, причем даже после лечения у нее сохраняются проблемы с координацией, а походка напоминает движения пингвина. Об этом сообщает South China Morning Post.

До начала эксперимента женщина весила около 70 килограммов при росте 160 см и решила экстремально похудеть, отказавшись от еды, но продолжая пить воду. За 15 дней она потеряла примерно 20 килограммов, однако последствия оказались трагическими. Ее госпитализировали с такими симптомами, как спутанность сознания, провалы в памяти, ограниченная подвижность глаз и выраженное нарушение равновесия. Врачи диагностировали энцефалопатию Вернике — жизнеугрожающее состояние, возникающее из-за тяжелой нехватки тиамина и общего истощения организма.

Пациентка объяснила, что следовала древней даосской практике «бигу», которая в современных интерпретациях иногда трактуется как полный отказ от пищи. Последователи верят, что тело может жить за счет жизненной энергии ци.



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