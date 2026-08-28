Наро-Фоминский техникум присоединился к Всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках проекта учащиеся собрали школьные наборы для детей из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

В мероприятии приняли участие активисты «Движения Первых» и волонтеры. Студенты подготовили к отправке готовые наборы — рюкзаки с тетрадями, письменными принадлежностями и другими вещами, необходимыми для учебы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды руководителям лучших школ региона.