Наро-Фоминский техникум присоединился к Всероссийской акции «Собери ребенка в школу»
Студенты из Наро-Фоминска приняли участие в акции «Собери ребенка в школу»
Фото: [Министерство образования Московской области]
Наро-Фоминский техникум присоединился к Всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В рамках проекта учащиеся собрали школьные наборы для детей из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.
В мероприятии приняли участие активисты «Движения Первых» и волонтеры. Студенты подготовили к отправке готовые наборы — рюкзаки с тетрадями, письменными принадлежностями и другими вещами, необходимыми для учебы.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды руководителям лучших школ региона.