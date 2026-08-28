Фигурантов дела об убийстве подростка на охоте оставили в СИЗО

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей троим мужчинам, обвиняемым в убийстве несовершеннолетнего во время незаконной охоты. Инцидент произошел в конце мая в Крапивинском округе: компания на автомобиле выследила цель с помощью тепловизора и открыла огонь, приняв подростка за животное. Обвиняемые останутся в СИЗО как минимум до 31 октября 2026 года.

Трагедия случилась глубокой ночью 31 мая на территории Крапивинского муниципального округа. Трое мужчин, передвигаясь на автомобиле, занимались незаконной охотой. Используя тепловизор, они обнаружили в темноте живой объект. Один из компании произвел выстрел, не удосужившись толком разглядеть мишень.

Пуля попала в подростка: ранения оказались смертельными.

Следователи предъявили обвинение всем троим участникам ночной вылазки. Статья — убийство несовершеннолетнего из хулиганских побуждений. Ключевой вопрос, который предстоит выяснить суду: была ли смертельная ошибка следствием неосторожности или халатности, либо же в действиях обвиняемых присутствовал прямой умысел.

На данный момент мужчины находятся под стражей. 28 августа суд по ходатайству следствия продлил им меру пресечения — до 31 октября 2026 года. Решение пока не вступило в законную силу, а значит, защита может его обжаловать.

История вызвала широкий общественный резонанс в Кузбассе. Местные жители и правозащитники требовали тщательного расследования и строгого наказания для виновных. Критике подверглись и сами охотники, и общие проблемы с контролем за незаконной добычей дичи в регионе.