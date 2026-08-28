В «Балтике» осудили поведение Талалаева, получившего бан на четыре матча

КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре матча чемпионата, а также назначил ему штраф в 400 тыс. руб. за неприличный жест в матче пятого тура РПЛ с «Рубином».

«Главный тренер на матчах представляет не только себя, но и «Балтику». Из-за недопустимого поведения страдает имидж клуба, города и региона. А главное, своим поведением Талалаев подводит команду, лишаясь возможности управлять игрой и исполнять функции главного тренера на матчах», — говорится в заявлении.

В клубе подчеркнули, что не оставят инцидент без должного сезона. Напомним, Талалаев получил уже третью дисквалификацию менее чем за календарный год.