30 секунд в день спасут жизнь: врач назвал упражнение, которое многие игнорируют

Физиотерапевт Дэниел Ваднал заявил, что всего 30 секунд в висячем положении на перекладине в день могут продлить жизнь, поскольку сила хвата оказалась надежным предиктором долголетия: люди со слабым хватом, по данным исследований, чаще умирают раньше и страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Time.

Специалист в интервью Time посоветовал выполнять висение на руках, вытянув их над головой. Это упражнение, по его словам, не только тренирует хват, но и растягивает грудные мышцы, трицепсы и широчайшие мышцы спины, которые напряжены у офисных работников. Ваднал отметил, что после виса человек часто чувствует себя выше и прямее, улучшается осанка.



Врач различает два варианта: пассивное висение, когда тело полностью расслаблено и просто висит под действием силы тяжести, и активное, когда нужно опустить лопатки вниз, задействуя мышцы плеч и спины.



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