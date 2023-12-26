Financial Times сообщила о двукратном росте цен на самую дорогую пряность в мире

Изменение погодных условий привело к падению урожая шафрана, что вызвало двукратное повышение его стоимости, сообщает газета Financial Times.

В иранской области Хорасан на шафрановых плантациях собрали вдвое меньший урожай, чем в прошлом году. Летняя жара привела к пересыханию местных источников воды, что и стало причиной неурожая.

Соответственно, вдвое выросла и цена на самую дорогую пряность в мире. На внутреннем рынке она достигает $1400 за килограмм. За границей шафран поднимается в цене до $1800.

Иран является основным производителем шафрана в мире, на его долю приходится 90% всей продукции. Дороговизна пряности объясняется трудоемкостью сбора шафрана. Чтобы получить килограмм готовой продукции, необходимо вручную собрать 170 тысяч цветков.