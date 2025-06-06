Финансист Финогенова раскрыла, какой стаж поможет увеличить пенсию

Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, в интервью агентству «Прайм» сообщила, что некоторые виды трудового стажа могут увеличить размер пенсии.

В первую очередь, это стаж, который можно получить за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему территориях, а также стаж, который предоставляется за работу в особо тяжелых или вредных условиях, объяснила специалист по финансам.

«При наличии спецстажа пенсия может быть выше за счет повышенных тарифов страховых взносов, которые платят работодатели с фонда оплаты труда», — сказала Финогенова.

На размер пенсии влияет трудовой стаж в сельской местности, который должен составлять не менее 30 лет. Также учитывается советский и «дореформенный» стаж, то есть период до первого этапа пенсионной реформы, которая состоялась в 2020 году.

Эти все перечисленные факторы учитываются государством при расчете пенсии в индивидуальном порядке, подытожила Финогенова.

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