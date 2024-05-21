Финансист Лежава считает, что в России следует запустить монеты в обращение
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С 20 мая по 2 июня в нашей стране проходит акция «Монетная неделя», организатором которой выступает Центробанк РФ. В рамках акции можно обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет. Финансовый аналитик Александр Лежава разъяснил цель данной акции. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, монета исчезает из обращения в связи с тем, что у многих дома накопились мелкие монеты, получаемые в качестве сдачи в магазинах, их складывают, они дома лежат, потому что особо практического смысла, как правило, они не имеют и изымаются из обращения. Поэтому Банк России проводит акцию с целью вновь запустить в обращение эту мелочь.
Аналитик добавил, что действенность этой акции доказана ее итогами в 2023 году. В процессе «Монетной недели» в прошедшем году люди сдали десятки тонн монет. Таким образом, финансовый регулятор собирает мелочь с целью сократить объем чеканки.