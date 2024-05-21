Финансист Лежава считает, что в России следует запустить монеты в обращение

С 20 мая по 2 июня в нашей стране проходит акция «Монетная неделя», организатором которой выступает Центробанк РФ. В рамках акции можно обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет. Финансовый аналитик Александр Лежава разъяснил цель данной акции. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, монета исчезает из обращения в связи с тем, что у многих дома накопились мелкие монеты, получаемые в качестве сдачи в магазинах, их складывают, они дома лежат, потому что особо практического смысла, как правило, они не имеют и изымаются из обращения. Поэтому Банк России проводит акцию с целью вновь запустить в обращение эту мелочь.

Аналитик добавил, что действенность этой акции доказана ее итогами в 2023 году. В процессе «Монетной недели» в прошедшем году люди сдали десятки тонн монет. Таким образом, финансовый регулятор собирает мелочь с целью сократить объем чеканки.