Финансист Нефидов оценил сегрегацию счетов граждан РФ в Израиле
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
Банки Израиля начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащими гражданам РФ. Финансист Павел Нефидов пояснил, кого могут затронуть данные ограничения. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, израильтяне не планируют вторичных санкций.
Эксперт добавил, что ранее при условии наличия двух паспортов первичным являлось гражданство Израиля, теперь же наоборот.
Он подчеркнул, что это все свидетельствует о том, что в ценные бумаги нужно вкладываться на территории России.