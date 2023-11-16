Финансист Нефидов оценил сегрегацию счетов граждан РФ в Израиле

Банки Израиля начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащими гражданам РФ. Финансист Павел Нефидов пояснил, кого могут затронуть данные ограничения. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, израильтяне не планируют вторичных санкций.

Эксперт добавил, что ранее при условии наличия двух паспортов первичным являлось гражданство Израиля, теперь же наоборот.

Он подчеркнул, что это все свидетельствует о том, что в ценные бумаги нужно вкладываться на территории России.