Финансист Ойген: израильские банки стали ограничивать россиян в операциях с ценными бумагами
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Финансовые учреждения Израиля приступили к сегрегации активов граждан РФ, следуя директиве депозитария Euroclear, расположенного в Бельгии.
Основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd заявил, что это распоряжение выполняется в отношении всех людей, которые имеют гражданство России. Даже если человек имеет израильское подданство, он все равно подпадает под ограничения.
«В большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», - сообщил Марк Ойгман.
Его слова привело РБК. Предписание не действует в одном случае – если у человека есть паспорт одного из государств Евросоюза. Данные ограничения на территории Израиля начали действовать еще 13 ноября.