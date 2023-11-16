Финансист Ойген: израильские банки стали ограничивать россиян в операциях с ценными бумагами

Основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd заявил, что это распоряжение выполняется в отношении всех людей, которые имеют гражданство России. Даже если человек имеет израильское подданство, он все равно подпадает под ограничения.

«В большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», - сообщил Марк Ойгман.

Его слова привело РБК. Предписание не действует в одном случае – если у человека есть паспорт одного из государств Евросоюза. Данные ограничения на территории Израиля начали действовать еще 13 ноября.