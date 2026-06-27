Ночная атака на Ростовскую область: силы ПВО перехватили беспилотники и ракеты над городами и заливом

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали массированную атаку беспилотников и ракет над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, пишет РБК.

По его словам, ударам подверглись города Каменск-Шахтинский и Новочеркасск, Кашарский, Октябрьский, Советский и Чертковский районы, а также акватория Таганрогского залива. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В Калужской области также была неспокойная ночь. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что средства ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛ). Дроны сбивали над территориями Жуковского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского, Жиздринского, Бабынинского и Боровского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Кроме того, ночью в ряде регионов была объявлена ракетная опасность. В их список вошли Пензенская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области, а также Республики Татарстан и Чувашия.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Волгоград пострадали десять человек.