Почему строители в Благовещенске не получали зарплату больше двух месяцев? Разбирается СК

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Амурской области возбудило уголовное дело о невыплате заработной платы строительным рабочим в Благовещенске, сообщает MK.RU.

По данным следствия, с марта 2026 года руководство одной из строительных компаний региона перестало перечислять сотрудникам положенные выплаты. Задержка превысила два месяца. Нарушения затронули не менее пяти человек.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они проверяют круг причастных лиц, определяют точный размер задолженности и число пострадавших работников. Изучается документация компании, опрашиваются сотрудники, чтобы подтвердить факты длительной невыплаты и установить ответственность руководства.

Ранее сообщалось, что в Чехове прокуратура провела проверку по факту нарушений трудового законодательства.