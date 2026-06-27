Партия «Единая Россия» поздравила выпускников Московской области

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» поздравило выпускников Московской области. В этом году в регионе школы оканчивают более 100 тыс. девятиклассников и почти 40 тыс. одиннадцатиклассников.

«Школа – это целая жизнь, память о которой навсегда останется в сердце. А впереди первый по-настоящему взрослый шаг – выбрать профессию, поступить в университет. Нам очень нужны ваши энергия, смелость и свежий взгляд на привычные вещи. Не бойтесь больших целей, держитесь друг друга и верьте в себя», — обратился к молодежи секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Орехово-Зуево партия организует праздник для более чем 700 выпускников. Для ребят подготовили интерактивные площадки с использованием ИИ и VR-технологий, лазерное шоу на воде, веломобили, мастер-классы.

В парке «Авангард» Электростали пройдет бал медалистов с мастер-классами, диджей-сетами, фотозонами и выступлениями артистов. В Домодедово пройдет общегородской выпускной, где наградят стобалльников ЕГЭ. В Чехове также наградят лучших выпускников.