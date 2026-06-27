Режим ЧС в Крыму: в АТОР раскрыли количество туристов, отдыхающих на полуострове

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин раскрыл актуальные данные о туристической ситуации в Крыму, передает «Коммерсантъ». По его оценке, на полуострове сейчас находятся от 150 до 200 тысяч россиян. При этом лишь 30-40 тысяч из них приехали в составе организованных туров. Остальные, а это около 80%, прибыли на личных автомобилях.

Такое соотношение важно для понимания мобильности туристов, отмечает Ромашкин. Те, кто приехал на своих машинах, могут в любой момент прервать отдых и покинуть полуостров. Туристы, которые добирались поездом, могут воспользоваться услугами компании «Гранд Сервис Экспресс» из Керчи. Однако компания ограничила число поездов «Таврия», следующих на полуостров и обратно, до семи в день.

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