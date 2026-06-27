Жулин назвал имя последней выдающейся фигуристкой в стране

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о состоянии женского одиночного катания в стране. В интервью Sport24 он заявил , что последней по-настоящему выдающейся российской фигуристкой была Камила Валиева.

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Этим заявлением он поддержал позицию Этери Тутберидзе, которая недавно также высказалась о том, что нынешнее поколение спортсменок не достигает уровня своих предшественниц.

По словам Жулина, сегодня в России нет фигуристок, которые могли бы сравниться с Евгенией Медведевой, Аленой Косторной, Александрой Трусовой или Анной Щербаковой. Он отметил, что это не означает кризиса, а скорее является частью естественного цикла в спорте.

«Когда-то в мужском одиночном катании были Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, а затем долгое время никто не мог приблизиться к их уровню», — сказал Жулин.

Сейчас, по мнению тренера, в женском катании наступил аналогичный этап. Выдающиеся спортсменки ушли, а новые звезды еще не взошли. Тренер считает, что нужно только ждать нового поколения талантливых фигуристок, которые смогут поднять планку и вернуть российское женское катание на лидирующие позиции в мире.

Ранее заслуженный тренер Александр Жулин прокомментировал откровения Максима Ковтуна, который обвинил Евгения Плющенко в своем отсутствии на домашних Играх.