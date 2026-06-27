Марсоход NASA обнаружил сложные органические соединения в кратере Езеро

Марсоход NASA Perseverance обнаружил сложные органические соединения в древних породах Марса, сообщает интернет-портал New-science. Образцы были собраны в кратере Езеро — ударном бассейне диаметром около 45 км. Примерно 3,5 млрд лет назад там находились озеро и речная система.

В геологическом образовании Bright Angel, в породах, известных как аргиллиты, ученые зафиксировали макромолекулярный углерод. Эти же породы в 2025 году уже дали возможные биосигнатуры — структуры, которые могут указывать на биологическое происхождение. Для анализа химического состава использовался рамановский спектрометр марсохода.

Как объяснила ведущий автор исследования Эшли Мерфи из Института планетарных наук, углерод является основным строительным материалом для жизни на Земле, и все живые организмы состоят из сложных органических макромолекул. Однако обнаружение углерода само по себе не доказывает существование жизни на Марсе. Органические соединения могли попасть на планету с метеоритами или образоваться в результате гидротермальных процессов.

Особую ценность представляет керн породы «Сапфировый каньон» из скального образования Cheyava Falls. В одном образце органический углерод был найден в первичной силикатной матрице, а в другом — связан с вторичными карбонатными и сульфатными минералами. Примечательно, что органическое вещество хорошо сохранилось, несмотря на суровые условия марсианской поверхности, включая ультрафиолетовое излучение и космические лучи.

Ученые отмечают: научное оборудование Perseverance не способно отличить органику биологического происхождения от абиотической. Окончательный ответ сможет дать только лабораторный анализ на Земле. Поэтому ключевое значение имеет миссия по доставке образцов на нашу планету (Mars Sample Return).

Исследователи считают, что открытие органики как минимум в двух регионах Марса, удаленных друг от друга более чем на три тысячи километров, говорит о широкой распространенности сложных органических соединений. Это укрепляет гипотезу о том, что на Красной планете могли существовать условия для сохранения следов древней жизни, если она когда-либо там была.

Ранее сообщалось, что в Сахаре обнаружили доказательства существования протопланеты.