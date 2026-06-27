На Ставрополье селевой поток перекрыл дорогу на Буденновск

Вечером 26 июня в Новоселицком округе Ставропольского края селевой поток перекрыл движение транспорта по трассе «Александровское — Новоселицкое — Буденновск», сообщило издание «Аргументы и Факты». Грязевые массы с полей сошли на проезжую часть примерно в 20:00, накрыв участок с 44 по 45 км.

Госавтоинспекция оперативно ограничила движение на этом отрезке, чтобы избежать аварий и застреваний автомобилей. Водителям настоятельно рекомендуют временно воздержаться от поездок в данном направлении.

О снятии ограничений и возобновлении движения Госавтоинспекция пообещала сообщить, как только угроза будет полностью ликвидирована. Спасатели работают на месте происшествия, расчищая дорогу от грязевых наносов.

Стоит отметить, что в регионе с 25 по 27 июня действует штормовое предупреждение о ливнях с грозами, градом и сильным ветром. Автомобилистам рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок.

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