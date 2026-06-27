Арестован один из троих подростков, похитивших 11-летнего мальчика в Приморье

В Приморском крае арестовали одного из трех фигурантов уголовного дела о похищении 11-летнего мальчика, сообщил телеканал РЕНТ ТВ со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР). Мера пресечения для остальных подозреваемых пока не избрана.

По версии следствия, 24 июня в городе Артеме трое молодых людей — двое 17-летних и один 18-летний — похитили 11-летнего ребенка. Они связали его скотчем, повесили на крючок и оставили в сарае. Мальчику удалось самостоятельно освободиться.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все трое подозреваемых уже имели проблемы с законом. Их задержали 26 июня. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Дагестане арестовали подозреваемых в похищении людей.