В 53 года умерла сценаристка Екатерина Садур

На 54-м году жизни скончалась сценаристка и драматург Екатерина Садур, сообщает The Voice. Она ушла после тяжелой и продолжительной болезни.

Екатерина была дочерью знаменитого драматурга Нины Садур и автором сценариев к популярным сериалам «Капитанские дети» и «Ростов-папа».

Садур родилась 8 февраля 1973 года в Новосибирске. В детстве она переехала в Москву, где окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Она занималась в семинаре драматургии Виктора Розова.

Перу Екатерины принадлежат книги прозы «Праздник старух на море» и «Воздух», а также пьесы «Учитель ритмики», «Толпа одиноких», «Острова блаженных» и другие. Вместе с матерью она стала соавтором сценариев сериалов «Капитанские дети» и «Ростов-папа». У Садур осталась дочь Аглая.

Драматург Ольга Мухина в своем личном блоге сообщила о смерти коллеги и обратилась к общественности с просьбой о помощи: необходимо перевезти тело Екатерины из Берлина в Москву и организовать захоронение рядом с ее матерью, Ниной, которая ушла из жизни 19 ноября 2023 года в 73 года. Ее похоронили на кладбище «Ракитки», недалеко от Москвы.

Ранее стало известно о смерти режиссера сериала «Пока станица спит» Баты Недича.