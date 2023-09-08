Финансист Сафонов: рост зарплат вернул экономику РФ на уровень до начала СВО
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Покупательская способность жителей России вернулась на уровень до начала проводимой РФ на Украине спецоперации. На это в беседе с РБК указал профессор Финансового университета при правительстве, экономист Александр Сафонов.
Причинами происходящих положительных перемен в российской экономике эксперт назвал ростом зарплат и падающей безработицей. Все это вывело покупательскую способность жителей страны на уровень 2021 года, отметил Сафонов.
«Превышение роста доходов над инфляцией связано с сокращением безработицы и ростом на этом фоне заработных плат. Этим объясняется повышение покупательной способности», — пояснил эксперт.
Сафонов также отметил, что соотношение доходов населения России с величиной прожиточного минимума в стране, по итогам второго квартала 2022 года, составляет 332,5%.