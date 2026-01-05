«Финансовая подушка одним чеком». Россиянам рассказали, как забрать пенсионные накопления в 440 тысяч рублей

Россияне, которые формировали пенсионные накопления в период с 2002 по 2013 год, имеют право на их единовременное получение. Сумма такой выплаты в 2026 году может составить 440 тысяч рублей.

Как пояснила в беседе с РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, право на разовое получение средств возникает у мужчин по достижении 60 лет и у женщин с 55 лет. Ключевым условием является размер ежемесячной пенсионной выплаты из этих накоплений: она не должна превышать 10% от величины федерального прожиточного минимума пенсионера.

На 2026 год этот минимум установлен в размере 16 288 рублей. Таким образом, месячная выплата накопительной пенсии гражданина должна быть не более 1 628 рублей 80 копеек. Если это условие соблюдено, можно обращаться с заявлением в Социальный фонд России или в свой негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Для самостоятельного расчета ежемесячной выплаты необходимо общий объем накоплений разделить на 270 месяцев — именно такой расчетный период утвержден на 2026 год. Узнать точную сумму своих пенсионных накоплений можно через личный кабинет на портале Госуслуг или обратившись напрямую в Социальный фонд России.

Ранее сообщалось о том, что страховые пенсии россиян продолжат индексировать не ниже уровня инфляции.