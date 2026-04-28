«Сценарист», «Актер» и «Режиссер» поселятся в новом «Киноквартале» Королева

В городском округе Королев на берегу реки Клязьмы продолжается строительство тематического жилого комплекса «Киноквартал». Проект реализуется на территории бывшего Дома творчества кинематографистов «Болшево», где когда‐то создавались сценарии культовых советских фильмов. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Застройщик возводит три корпуса, каждый из которых получил символичное название, отсылающее к миру кино: «Сценарист», «Актер» и «Режиссер». Недавно инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства второго корпуса «Режиссер».

Возведение этого корпуса началось в июле 2024 года, а завершение запланировано на I квартал 2027 года. На текущий момент строительная готовность объекта достигла 34%.

Корпус «Режиссер» спроектирован как восьмисекционное разноэтажное (от 7 до 9) здание. В доме будет 298 квартир, рассчитанных на комфортное проживание семей разного состава.

Особое внимание уделено инфраструктуре комплекса. В цокольном этаже обустроят паркинг на 138 машино‐мест — это позволит избежать скопления автомобилей во дворе и обеспечит жильцам удобство парковки. Дополнительно предусмотрены кладовые помещения для хранения сезонных вещей и крупногабаритных предметов.

Первый этаж корпуса отведут под нежилые помещения, которые сделают жизнь жителей комфортнее. Здесь, в частности, откроются предприятие бытового обслуживания, магазин в формате «у дома», аптека. Изюминкой проекта станет небольшой музей кино, который также разместится на 1-м этаже. Экспозиция будет напоминать жителям о творческой истории места и станет площадкой для встреч, лекций и кинопоказов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что стартовала новая программа выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья.