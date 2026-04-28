В Подмосковье искусственный интеллект помог устранить почти 40 тыс. случаев несанкционированной торговли

Система искусственного интеллекта, развернутая в регионе, продемонстрировала значительные результаты: с ее помощью удалось выявить и помочь устранить почти 40 тыс. случаев несанкционированной торговли. Об этом проинформировало Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В основе решения — масштабная сеть видеонаблюдения: более 5,8 тыс. камер системы «Безопасный регион» работают в круглосуточном режиме. Интеллектуальный алгоритм анализирует видеопоток в реальном времени и автоматически обнаруживает признаки нелегальной торговой деятельности. Как только система фиксирует потенциальное нарушение, она сохраняет видеокадр с подтверждением факта незаконной торговли и оперативно передает данные ответственным службам для проверки.

Особое внимание ИИ‐система уделяет местам с высокой проходимостью и традиционно привлекательным для нелегальных торговцев. В зоне постоянного мониторинга находятся территории возле железнодорожных станций и платформ, пешеходные и подземные переходы, зоны у торговых центров и магазинов, прилегающие территории автостоянок и парковок, городские площади и общественные пространства, дворовые территории жилых кварталов.

Такой подход позволяет не только оперативно реагировать на уже существующие нарушения, но и предотвращать появление новых точек несанкционированной торговли за счет фактора постоянного контроля. Благодаря автоматизации процесса существенно сократилось время между выявлением нарушения и передачей информации профильным службам — это повышает общую эффективность работы надзорных органов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.